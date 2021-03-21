السفينة الحربية الروسية «ستويكي» تصل ميناء بورتسودان

وصلت السفينة الحربية الروسية "ستويكي"، ميناء بورتسودان وفقا لم نقلته صحيفة "السوداني"، اليوم الأحد.وقال أحد المصادر إن "كورفيت ستويكي 545، وصلت إلى الجزء الشمالي من بورتسودان، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين".الجدير بالذكر انه في 28 فبراير أصبحت الفرقاطة الأدميرال جريجوروفيتش، أول سفينة عسكرية روسية تدخل بورتسودان في التاريخ الحديث.