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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ماجدة الرومى فى القاهرة الأسبوع المقبل لبدء بروفات حفل القبة

الأحد 21/مارس/2021 - 11:48 ص
ماجدة الرومى
ماجدة الرومى
دعاء عبد المقصود
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تصل النجمة الكبيرة ماجدة الرومي، القاهرة، منتصف الأسبوع المقبل، لبدء بروفات حفلها الغنائي الضخم، والمقرر إقامته في قصر القبة يوم الجمعة 2 أبريل المقبل.

الحفل المقرر إقامته لأول مرة في قصر القبة سيشهد حضور مجموعة كبيرة من نجوم الدراما والسينما في مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.

واشترطت الجهة المنظمة للحفل أن يكون الدخول بالملابس الرسمية، بالإضافة إلى الحفاظ على الإجراءات الخاصة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

يذكر أن أسعار تذاكر دخول الحفل ستتراوح من 1500 جنيه حتى 10 آلاف جنيه، حيث تبدأ التذاكر البرونزية بـ1500، أما الفضية فيصل سعرها إلى 2500 وتأتي التذاكر الذهبية بسعر 3500 أما البلاتينيوم فسعرها 5000 جنيه، وللمقاعد سعر خاص حيث يصل إلى 10 آلاف جنيه للتذكرة الواحدة.

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