رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: مساعدات بـ1.2 مليون دولار لرعاية المرأة والطفل بزيمبابوي

الأحد 21/مارس/2021 - 11:48 ص
رعاية المرأة والطفل
رعاية المرأة والطفل بزيمبابوي
أ ش أ
طباعة
تسلمت حكومة زيمبابوي شحنة من المعدات الطبية والأدوية الخاصة بطب الأمومة مقدمة بموجب اتفاق تسهيل مبرم مع الحكومة الصينية بقيمة 1،24 مليون دولار.

ويستهدف الاتفاق تعزيز قدرة المؤسسات الصحية في زيمبابوي على توفير خدمات الرعاية الطارئة للحوامل وحديثي الولادة بتمويل مشروع لإعادة تأهيل دور استقبال الحوامل بالمستشفيات الواقعة في عدد من المناطق المتضررة من إعصار إيداي، وذلك لضمان توفير الخدمات اللازمة للحوامل ممن يقطنَّ مناطق بعيدة عن تلك المستشفيات أو لحالات الحمل عالية المخاطر.
وفي كلمته أثناء مراسم تسليم الشحنة، التي عقدت افتراضيا اليوم، أعرب رئيس قطاع الخدمات الوقائية بوزارة الصحة ورعاية الطفولة بزيمبابوي عن خالص تقديره للجهود الصينية لإعادة بناء قطاع الخدمات الصحية للحوامل في المناطق المتضرر من الإعصار، ما سيساهم في خفض معدل وفيات الأمومة بالبلاد.

يُذكَر أن زيمبابوي نجحت خلال العام الماضي في الحد من وفيات الأمومة بمقاطعتي شيبينج وشيمانيماني بنسبة 46% بعد تدخل الحكومة بالشراكة مع مثيلتها الصينية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لتعزيز إمكانيات المؤسسات الصحية في المناطق التي ضربها إعصار إيداي الاستوائي.

وطبقًا لنتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة عام 2019، ترتفع نسبة وفيات الأمومة في زيمبابوي بمعدل 462 حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة حية.

موضوعات متعلقة

34 مصابًا بتصادم أتوبيس وميكروباص على طريق القطامية.. حالتهم خطيرة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-3-2021

عقارات وسيارات.. ضبط تاجري مخدرات غسلا 55 مليون جنيه

كورونا حول العالم: 123 مليونا و437 ألف إصابة


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى

image description

سحر البلكونة

image description

جامعة أسيوط: إجراء 19 عملية جراحية للأطفال وعلاج 21 حالة من الشفة الأرنبية

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ألمانيا تتجاوز «الحد الخطر» في معدل إصابات كورونا

دخان حرائق أستراليا يوازى الكميات المنبعثة من ثوران بركان

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم

21 ألف حالة انتحار باليابان في 2020

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

صالون الأوبرا الثقافي يحتفل باليوم العالمي بالمرأة

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للشعر

حفل إطلاق وتوقيع كتاب «حكايات تاريخية» للدكتور علي الحفناوي

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا