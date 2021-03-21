الصين: مساعدات بـ1.2 مليون دولار لرعاية المرأة والطفل بزيمبابوي

تسلمت حكومة زيمبابوي شحنة من المعدات الطبية والأدوية الخاصة بطب الأمومة مقدمة بموجب اتفاق تسهيل مبرم مع الحكومة الصينية بقيمة 1،24 مليون دولار.ويستهدف الاتفاق تعزيز قدرة المؤسسات الصحية في زيمبابوي على توفير خدمات الرعاية الطارئة للحوامل وحديثي الولادة بتمويل مشروع لإعادة تأهيل دور استقبال الحوامل بالمستشفيات الواقعة في عدد من المناطق المتضررة من إعصار إيداي، وذلك لضمان توفير الخدمات اللازمة للحوامل ممن يقطنَّ مناطق بعيدة عن تلك المستشفيات أو لحالات الحمل عالية المخاطر.وفي كلمته أثناء مراسم تسليم الشحنة، التي عقدت افتراضيا اليوم، أعرب رئيس قطاع الخدمات الوقائية بوزارة الصحة ورعاية الطفولة بزيمبابوي عن خالص تقديره للجهود الصينية لإعادة بناء قطاع الخدمات الصحية للحوامل في المناطق المتضرر من الإعصار، ما سيساهم في خفض معدل وفيات الأمومة بالبلاد.يُذكَر أن زيمبابوي نجحت خلال العام الماضي في الحد من وفيات الأمومة بمقاطعتي شيبينج وشيمانيماني بنسبة 46% بعد تدخل الحكومة بالشراكة مع مثيلتها الصينية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لتعزيز إمكانيات المؤسسات الصحية في المناطق التي ضربها إعصار إيداي الاستوائي.وطبقًا لنتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة عام 2019، ترتفع نسبة وفيات الأمومة في زيمبابوي بمعدل 462 حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة حية.