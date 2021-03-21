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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التنمية المحلية: العاصمة الإدارية نقلة حضارية كبرى

الأحد 21/مارس/2021 - 11:47 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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أكد وزير التنمية المحلية، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية كبرى سيسجلها التاريخ للقيادة السياسية وسوف تجنى ثمارها الأجيال القادمة وسيكون الانتقال للعاصمة الجديدة بدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، مشيرًا إلى المتابعة والزيارات المستمرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة كافة المستجدات على أرض الواقع أولًا بأول.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تابع خلال الفترة الماضية الإجراءات الخاصة بتقسيم موظفي الوزارة لتلقى الدورات التدريبية اللازمة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المعنية بالدولة، لافتًا إلى عقد عدد من الندوات بمقر الوزارة لتأهيل الموظفين للعمل داخل مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، وتقييمهم لاختيار أفضل المرشحين والمؤهلين من الموظفين لضمان وجود عناصر قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر في وجود جهاز إداري كفء وفعال، لافتًا إلى أن وزارة الاتصالات قامت بعمل خطة تدريب للعاملين بالوزارة في عدة مجالات منها التحول الرقمى والبرمجة والشبكات وإدارة المشروعات والموارد البشرية.

وأشار " إلى أنَّ الأعمال الهندسية والتشطبيات لمبنى الوزارة بلغت نسبتها 100%، بالإضافة للإنتهاء من أعمال الواجهات والتشطيبات الداخلية، وجاري الانتهاء من أعمال " التأثيث المكتبى " طبقًا للدرجات الوظيفية والتي يتم فيها مراعاة النظم الحديثة في الإدارة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء لتتلاءم مع وظائف العمل المختلفة ومواكبة التطور الدائم في الإدارة.

وعقب تفقده لمبنى الوزارة قام بجولة تفقدية لساحة الشعب التي يوجد بها أعلي وأضخم ساري علم في العالم، وكذلك النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعونى من حيث استخدام الأعمدة والزخارف ويتكون من جزئين على الشكل الدائرى، حيث استمع إلى شرح من قيادات شركة العاصمة الإدارية حول الأعمال الإنشائية الخاصة بساحة الشعب والنصب التذكاري.

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