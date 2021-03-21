بعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل زوجته وشقيقها في المرج

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، بعد قليل، محاكمة المتهم بقتل زوجته وشقيقها بسبب خلافات أسرية، في جلسة برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار محمد، وعضوية المستشارين كمال الدين همام وشريف كلحي.وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، عن تورط المتهم في قتل زوجته وشقيقها، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين"، وما إن ظفر بهما حتي انهال عليهما بالطعنات، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهما، وكان ذلك إثر خلافات.