رصد 30 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال آخر 24 ساعة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية- التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد 30 انتهاكا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية، في محافظات إدلب (15) واللاذقية (7) وحماة (4) وحلب (4).وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 25 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يتأكد من هذه الانتهاكات.وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم من خلاهما إيصال 250 سلة غذائية بوزن إجمالي 1.910 طن في محافظة حمص.