بدء تسليم منطقة بير أم السلطان لوزارة النقل لتوسعة الدائرى

سلمت أجهزة حي البساتين، برئاسة اللواء أحمد جودة رئيس الحى، وشرطة المرافق بالحي، وقسم شرطة البساتين، وزارة النقل بعض من منطقة بير أم السلطان بالطريق الدائري بعد أن تم إخلائها من السكان وصرف التعويضات والتأكد من قطع المرافق عنها وأصبحت خالية من السكان والممتلكات.وتفقد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين استمرار أعمال رفع المرافق من العقارات التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة عزبة النصر ومنطقة بير أم سلطان.تأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأهمية الانتهاء من إخلاء الطريق الدائري وتسليمه لوزارة النقل لبدء توسعة الطريق الدائري.