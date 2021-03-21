اليابان تحث قوات الدفاع الذاتي على الاستعداد لمواجهة تحديات غير مسبوقة

حث رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الأحد، قوات الدفاع الذاتي اليابانية على "الاستعداد لتجربة أشياء جديدة والتكيف مع التغييرات المستقبلية" في مواجهة تحديات وتهديدات غير مسبوقة.وأكد سوجا، خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج بأكاديمية الدفاع الوطني بالقرب من طوكيو، ضرورة أن تتعلم قوات الدفاع الذاتي اليابانية العمل في بيئة أمنية مختلفة وصعبة، والتي تغيرت بشكل كبير على مدى 30 عامًا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، حسبما أفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.وأضاف: "قد تظهر تحديات وتهديدات غير مسبوقة، وقد يتم تكليف قوات الدفاع الذاتي بمهام جديدة، أريدك أن تكون على استعداد لتجربة أشياء جديدة والتكيف مع التغييرات المستقبلية".وشرح رئيس الوزراء الياباني لنحو 500 من الخريجين اعتقاده بأنهم سيواجهون عقبات كبيرة خلال الثلاثين عامًا القادمة، مجددا التزامه بتعزيز تحالف اليابان الأمني ​​مع الولايات المتحدة.وتطرق سوجا، الذي يشغل أيضًا منصب القائد الأعلى لقوات الدفاع الذاتي، إلى زيارته المرتقبة إلى واشنطن شهر أبريل المقبل، قائلًا "أنا مصمم على العمل الجاد لتعزيز التحالف مع تعميق علاقة الثقة الشخصية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن".وأضاف "لا يمكن لأي دولة أن تحمي سلامها وأمنها بمفردها بعد الآن".ومن المتوقع أن تجعل زيارة سوجا إلى واشنطن أول زعيم أجنبي يلتقي بايدن شخصيًا، منذ توليه المنصب في يناير.ومع اشتداد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، الذي حضر الحفل أيضًا، "إن البيئة الأمنية أصبحت أكثر حدة وغير مؤكدة، مع تغير ميزان القوى في المجتمع الدولي بشكل كبير".