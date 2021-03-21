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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية يتفقد مبنى الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية

الأحد 21/مارس/2021 - 11:42 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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تفقد وزير التنمية المحلية المبنى الجديد للوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبنى في إطار جهود الحكومة استعدادًا لانتقال الوزارات خلال العام الجارى للعمل من العاصمة الإدارية.. شارك في الجولة التفقدية لوزير التنمية المحلية عددا من قيادات الوزارة وقيادات من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة العاصمة الإدارية.

وخلال الجولة استمع، الوزير إلى شرح من مساعد رئيس الهيئة الهندسية المخطط العام للحي الحكومي وكافة مكونات مبنى الوزارة ومراحل التجهيز والأعمال الإنشائية والتقسيمات المخططة لأماكن تواجد جميع العاملين داخل المبنى، والتي تم فيها مراعاة الراحة التامة خلال عمليات الدخول والخروج ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللازمة في كل دور من المبنى، ومراعاة مختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية التي تراعي أساليب العمل الحكومية، كما اطلع وزير التنمية المحلية على الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما استمع إلى عرض من قيادات الوزارة لكافة الخطوات والجهود التى تم القيام بها خلال الفترة الماضية استعدادًا للانتقال للعاصمة الجديدة وتنفيذ توجيهات الوزير، خاصة فيما يخص التدريب للعاملين والأعداد التى سيتم نقلها وتطوير القدرات البشرية للموظفين وبناء القدرات وتنمية المهارات.

وفى ختام الجولة أشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في متابعة تنفيذ كافة المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بدور شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعمال مصر فى هذا المشروع القومى العظيم وعلى تضحياتهم فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم ومنها مصر من تداعيات فيروس كورونا.

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