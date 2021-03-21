مسؤولة: إدارة بايدن تقيد ضربات «الدرونز» خارج مناطق الحرب التقليدية

قالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن فرضت قيودًا مؤقتة على ضربات الطائرات بدون طيار (الدرونز) لمكافحة الإرهاب وغارات القوات الخاصة (الكوماندوز) خارج مناطق الحرب التقليدية.وأضافت هورن في تصريحات لها -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- أن "هذا التقييد لضمان رؤية الرئيس الكاملة للإجراءات المهمة المقترحة في هذه المناطق".من جانبه، قال لوك هارتيج كبير مديري مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما "نحن بحاجة إلى مزيد من الشفافية بشأن مكافحة الإرهاب".وأضاف "نحتاج إلى القيام بذلك بعناية، بطريقة لا تعرض القوات الخاصة أو شركاءها في الدولة المضيفة للخطر، لكن المزيد من الشفافية حول المكان الذي نجري فيه العمليات ولماذا نجريها أمر ضروري".وكانت قوات العمليات الخاصة قد ضمت في وقت سابق 43 ألف شخص.. أما اليوم، فالقوات الخاصة تضم 74 ألف عسكري ومدني.وانتشرت قوات العمليات الخاصة الأمريكية العام الماضي في 154 دولة، أو ما يقرب من 80% من دول العالم، دون معرفة الأماكن التي تقيم بها قوات النخبة، وتحت أي سلطات تعمل، والجهة التي يواجهونها.