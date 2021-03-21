بحضور السيسي.. علي الحجار يغني «دعوتك ياما» في احتفالية عيد الأم

قدم الفنان الكبير علي الحجار أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم في احتفالية المرأة المصرية المقامة حاليا بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، باسم "دعوتك ياما" وسط تفاعل كبير من الأمهات المتواجدات.وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم على التواجد بين أمهات مصر والاحتفال بعيد الأم، في قاعة المنارة بالتجمع الخامس، ويتواجد بينهم أكثر من 200 نائبة بمجلسي النواب والشيوخ.ومن المقرر أن يكرم الرئيس اليوم العديد من الأمهات المثاليات والفنانات ورموز المجتمع بحضور الوزراء ومايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من الإعلاميين، حرصا منه على مشاركة المرأة والأم المصرية في عيدها.