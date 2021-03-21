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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صالون الأوبرا الثقافي يحتفل باليوم العالمي بالمرأة

الأحد 21/مارس/2021 - 11:40 ص
الأوبرا
الأوبرا
جمال عاشور
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بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، يعقد صالون الأوبرا الثقافي أمسية فى السابعة مساء الأربعاء 24 مارس على المسرح الصغير.

ويستضيف الصالون مجموعة من المبدعات العربيات هن الكاتبات السورية قمر صبري الجاسم، الجزائرية فتيحة عبدالرحمن بقه، اليمنية فاطمة العشبي، والمصريات الكاتبة والناشرة الدكتورة زينب أبوسنة، والشاعرات إلهام عفيفي، عبير العيسوي، حنان شاهين، شاهيناز الفقي، ياسمين عبدالعزيز ويديرها الفنان امين الصيرفى، ويتخللها فقرة غنائية لفرح بسمه بمصاحبة عارفة البيانو دانا محسن.

يتناول الحوار أهم قضايا المرأة العربية ورؤيتها الإبداعية الى جانب مناقشة التجارب الشخصية لهن وطريقهن الى النجاح فى العمل الثقافى والانسانى بإعتبارهن نماذج مضيئة فى بلادهن.

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