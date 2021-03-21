محافظ مطروح مهنئا الأمهات المثاليات: ضربن أروع الأمثلة في التضحية

هنأ اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، نعيمة سيد أحمد فرج، لفوزها بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، من ذوي الهمم بالمحافظة، وسهير السيد إبراهيم زيدان، الأم المثالية عن مطروح -من مدينة الضبعة- وفق ما أعلنت عنهن وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2021.وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع الأمهات المثاليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مؤكدا اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات، اللاتي ضربن أروع الأمثلة فىيالتضحية والكفاح، وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن.ووجه شعيب تحية تقدير واحترام وإعزاز لكل أم مصرية أفنت حياتها في تربية ورعاية أبناءها لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.