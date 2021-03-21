ندوة لإعلام طنطا حول أهمية الكشف قبل الزواج

نظم مركز إعلام طنطا بمحافظة الغربية التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية، اليوم الأحد، في إطار الحملة الإعلامية للتوعية بالمشكلة السكانية تحت شعار "فكر واختار تنظيم الأسرة أحسن قرار" التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتنمية المجتمع، ندوة بعنوان أهمية الكشف الطبي قبل الزواج بمركز طبي سعيد.حاضر في اللقاء الدكتوره عزة كمال القزاز استشاري طب الأسرة ومدير إدارة الإعلام والتربية السكانية،حيث تناولت الندوة عدة نقاط وهي أهمية الكشف الطبي قبل الزواج، كما أوضحت أهم الأمراض المعدية والوراثية وخطورتها، ثم استفاضت بالحديث عن أهمية المشورة الطبية قبل الزواج والحفاظ على الصحة النفسية والتغذية السليمة.أدار اللقاء فريق العمل الإعلامي شيماء مزروع وحسناء الكتامي، تحت إشراف ضاحى هجرس مدير المركز الإعلامي بطنطا، وسمير مهنا وكيل وزارة إعلام شرق ووسط الدلتا.