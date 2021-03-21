جامعة أسيوط: إجراء 19 عملية جراحية للأطفال وعلاج 21 حالة من الشفة الأرنبية

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن حصاد أعمال القافلة الطبية التي أطلقتها مؤسسة عملية الابتسامة- مصر بمركزها الطبي بمستشفى الأطفال الجامعي والتي استمرت على مدار 3 أيام، والتى استهدفت الكشف المجاني على حالات الأطفال المصابة بالشفة الأرنبية وتقديم سبل العلاج اللازم لهم وإجراء عددًا من العمليات الجراحية.يأتي هذا فى إطار حرص الجامعة على التعاون مع كبرى المؤسسات الطبية من أجل مد قاعدة المستفيدين من الخدمة الصحية ورعاية وعلاج أكبر عدد من المرضى.وأشار الدكتور علاء عطية إلى أن القافلة الطبية والإنسانية في إعادة الابتسامة لعدد كبير من الأطفال على مستوى الجمهورية، وهو ما جاء نتيجة لجهود الفريق الطبي القائم على أعمال القافلة بقيادة الدكتور محمد الشاذلي الأستاذ بقسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة أسيوط والمدير الإقليمي لمؤسسة عملية الابتسامة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبمشاركة فريق يضم 70 فردا من أطباء متخصصين فى جراحات التجميل والتخدير والتخاطب والأسنان والتمريض، بالإضافة إلى فريق طلابي من المتطوعين من التخصصات الطبية وغير الطبية للقيام بأعمال التسجيل الطبي وإدخال البيانات إلى قاعدة البيانات وأعمال الترجمة والتنظيم.وأوضح الدكتور محمد الشاذلي أن القافلة نجحت فى استقبال 21 حالة وإجراء الفحص الطبي لها وعلاجها، فضلًا عن إجراء 19 عملية جراحية وذلك بمقر المستشفى الجامعي بمدينة أسيوط الجديدة لكافة الحالات المرضية للأطفال التي تم تسجيلها لدى المؤسسة خلال الفترة التى سبقت انطلاق القافلة، لافتًا إلى أن نجاح القافلة جاء فى ضوء دعم ورعاية الدكتور عماد الدالي مدير مستشفى الأطفال، والدكتورة غادة محمد سيد مدير المستشفى الجامعى بمدينة أسيوط الجديدة.