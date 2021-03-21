جامعة الملك سلمان تحتفل بأعياد سيناء (صور)

استضافت جامعة الملك سلمان الدولية، أمس السبت، احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى الثانية والثلاثين لاستعادة طابا.حضر الاحتفالية كل من اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور مفيد شهاب عضو هيئة الدفاع عن طابا، ووزير التعليم العالى الأسبق، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ولفيف من رجالات القوات المسلحة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء، ورجال الإعلام، ورجال الأعمال والمستثمرين، وكبار الشخصيات من محافظة سيناء.وقد استقبل الحضور الكريم دكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، ثم بدأت الفعاليات بافتتاح معرض الأنشطة الطلابية لطلاب جامعة الملك سلمان وتوجه الحضور إلى قاعة الاحتفالات بالجامعة، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهورى.وهنأ اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شعب مصر بعيد استعادة طابا إلى السيادة المصرية، وأشاد بدور القوات المسلحة لتحرير سيناء، ومثمنا دور كل من ضحى بنفسه من أجل الوطن.وتضمنت الاحتفالية القاء محاضرة للدكتور مفيد شهاب عن مراحل انسحاب العدو الصهيوني من أرض سيناء، والجهود التى بذلت فى جمع الوثائق، والبحث عن الشهود لتفنيد ادعاءات العدو من خلال لجنة الدفاع عن طابا، ومحاضر ألقاها كرم جبر، معقبا فيها على الدكتور مفيد شهاب والدروس المستفادة منها.وانتهى الحفل بتقديم محافظ سيناء الدروع التذكارية لكبار شخصيات الحفل، كما سلم الدكتور أشرف سعد رئيس الجامعة درع الجامعة للقانونى الجليل تقديرا لجهوده وتعبيرا عن امتنان منسوبي الجامعة لمسيرته السياسية والعلمية، وتقديرهم لهذه القامة العلمية التى نشرف بها جميعا.