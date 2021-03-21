«إفريقية النواب» تهنئ «صلوحي» برئاسة تنزانيا

توجه الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالتهنئة لـ سامية حسن صلوحي، نائب الرئيس الراحل جون ماغوفولي، التي أصبحت أول رئيسة لدولة تنزانيا.وأدت سامية حسن نائبة الرئيس التنزاني الراحل جون ماغوفولي اليمين الدستورية لتتولى منصب رئيس الجمهورية في تنزانيا.وأعرب الجبلى، فى بيان، عن ثقته فى قدرة "صلوحي" على مواصلة تنزانيا لمسيرتها وتحقيق النهضة الشاملة لصالح الشعب التنزانى، متوجها بالتهنئة للحكومة والشعب التنزانى على الترحيب برئاستها لتنزانيا وانتقال السلطة بطريقة ديمقراطية سلسلة.وأكد، أن اختيار صلوحي لهذا المنصب رفيع المستوى هو انتصار جديد للمرأة في أفريقيا والعالم كله، مؤكدًا أن لها باع طويل في السياسة والعلاقات الدولية خاصة أنها مثلت دولة تنزانيا في جميع اجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا التي تعقد خارج البلاد وستكون لديها القدرة على تحقيق النجاح فى هذا المنصب رفيع المستوى.