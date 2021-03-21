الأسوأ في التاريخ السياسي لـ «الخضراء».. الإخوان ينهشون في الجسد التونسي وتحركات لوقفهم

- تفاصيل البيان المشترك

- الفرع الإخواني يمثل خطرا على أمن تونس

- خبراء: عقيدة الإخوان تقسم المجتمعات واتحاد القرضاوي يكرس للعنف

- عبير موسي تدعو لوضع دستور جديد يحفظ الاستقرار السياسي

- مظاهرة حاشدة في العاصمة التونسية

مر 10 سنوات على سقوط نظام الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، ولا تزال تونس تعيش حالة من الاحتقان السياسي بسبب سيطرة تنظيم الإخوان على سدة الحكم بالبلاد، في فترة وصفها مراقبون بأنها الأسوأ في التاريخ السياسي للبلاد منذ استقلالها سنة 1956.وترصد الدستور التحركات الأخيرة التي تهدف إلى وقف انتشار سرطان الإخوان الذي بات يهدد أمن واستقرار تونس، حيث أنه التظاهرات التي تشهدها البلاد نظمها أنصار الرئيس قيس سعيد، للمطالبة برحيل الإخوان وحل البرلمان، وقع مجموعة من الأساتذة الجامعيين بيانا مشتركا لرفض تواجد فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس والذي يمثل أحد أذرع تنظيم الإخوان العالمي، كما دعت عبير موسي رئيسة حزب الدستورى الاجتماعى الحر، لتعديل الدستور لتحرير البلاد من قبضة الجماعة الإرهابية.وقع 23 أستاذا جامعيا في تونس بيانا مشتركا كشفوا فيه عن موقفهم من فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، معتبرين إياه خطرا على نظام التعليم المدني في البلاد.وكتب الأساتذة والباحثون أنهم أرادوا إحاطة الشعب التونسي بمجموعة من المعلومات حول نشاط الاتحاد، الذي يمثل أحد أذرع تنظيم الإخوان العالمي، ويتزعمه يوسف القرضاوي أحد قادة التنظيم.وقالوا إن ما يسمى فرع تونس للاتحاد العالمي هو جناح دعوى، وظيفته التعبئة الإيديولوجية التي يقتضيها تقسيم العالم إلى "فسطاط سلام" و"فسطاط جهاد" و"دار الحرب" و"دار الإسلام"، وتقسيم البشرية إلى مسلمين وكفار بما في ذلك البلدان العربية التي تصبح بهذا المنطق "ديار حرب" توجب "فتوحات جديدة".واعتبر الأكاديميون التونسيون أن "ذلك يمثل إعلان حرب على البلاد العربية عامة وتونس خاصة، باعتبارها البلد الحامل لمشروع التحديث الفكري والتربوي والاجتماعي في العالمين العربي والإسلامي منذ ما يقارب القرنين وخاصة منذ نشأة دولة الاستقلال".وينشط هذا الفرع منذ عام 2012 في مجال التعليم من دون علم السلطات المعنية بأنشطته ولا بالعاملين فيه ولا بهويات المترددين عليه، وقد باشر نشاطه بعد أن وجد دعما من أطراف سياسية في تونس، مضيفين أن فرع اتحاد القرضاوي يركز في نشاطه على الفئات الهشة من النساء والشباب العاطلين عن العمل في خطة ممنهجة لاختراق الطبقات الفقيرة.وقال الأكاديميون التونسيون، إنهم استقوا معلوماتهم من مصادر جديرة بالثقة، مؤكدين أن الغاية التي تصبو إليها المنظمة الإخوانية هي التعبئة الإيديولوجية سواء في أوروبا وخاصة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا كما في تونس، واستقطاب العنصر الأضعف في هذه المجتمعات خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية، التي كانت نتيجة سياسة ممنهجة من طرف حكومات الإخوان المتعاقبة طيلة العشر سنوات الأخيرة.ورأوا أن هذه الأزمات سمحت بتطبيق سياستي "الفوضى الخلاقة" و"التدافع الاجتماعي"، وهما شعار القيادة الإخوانية في تونس ومقدمة ضرورية لتكوين القوى التي تقتضيها سياسة الإرهاب.وأكد بيان المثقفين التونسيين أن الفرع الإخواني يمثل خطرا على أمن تونس وعلى النظام الجمهوري فضلا عن عرقلة طموحها إلى الانتقال الديمقراطي.وأوضح الموقعون ومنهم أستاذة الحضارة الإسلامية نائلة السليني، ومؤسس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة الدكتور منير الشرفي، أن اتحاد القرضاوي يعمل في تونس تحت غطاء جمعيات تعمل تحت ستار العمل الخيري، وفقا لـ"سكاي نيوز".واتهم الجامعيون الحكومة بميوعة المواقف تجاه هذا الكيان، والتلكؤ في اتخاذ القرار اللازم بشأن التنظيمات الدخيلة المعادية للخيارات الوطنية في تونس.وقال المؤرخ، علية عميرة، إن البيان عمل عليه أغلب أساتذة الجامعة التونسية ثم "قررنا التحذير من خطورة هذا الكيان على أمن ومكتسبات المجتمع التونسي بعد أن تبين أنه تابع لـ يوسف القرضاوي صاحب الفتاوى التي دعمت الإرهاب وشجعت تجنيد الشباب للاندماج في بؤر التوتر".وتابع: نشاطه في تونس هو بمثابة التعليم الموازي ويعمل على نشر عقيدة الإخوان التي تقسم المجتمعات وتميز بين الجنسين وتمقت المساواة وتشكك في مكتسبات المرأة التونسية، وقد سبق وصدرت فتوى من هذا الاتحاد لتكفير الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ورواد الإصلاح في تونس.ومن جهتها، قالت أستاذة الحضارة الإسلامية نائلة السليني، إن فرع القرضاوي وضع موطئ قدم في تونس مع وصول حركة النهضة الإخوانية للحكم في عام 2012، مؤكدة أن الأكاديميين نبهو لخطورته منذ عام 2013.وأضافت: "تكمن خطورة الفرع في تقديمه لدروس موازية ومناقضة لدروس جامعة الزيتونة، حيث يتم اقتناص نفس المحاور وتقديم دروس موازية فيها وفق مدارس النقل التقليدية، لأن مدارس الاجتهاد والتجديد تحرجهم.واتهمت السليني اتحاد القرضاوي باستغلال الأرضية الاجتماعية الهشة للبلاد لهدم وحرق الأفكار وتكريس الرعب وعدم الاطمئنان للمستقبل حتى يتحرك داخل هذه الأرضية لاستقطاب الشباب.يذكر أن هذا الحراك المجتمعي يأتي على إثر تحرك سياسي ضد فرع الإخوان في تونس قادة الحزب الدستوري الحر بالاعتصام أمام مقره في العاصمة منذ نوفمبر الماضي، لمطالبة الحكومة بالبحث في نشاطه وتمويله المشبوه ومخالفته لقانون البلاد.من جانبه، دعت زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، خلال تجمع شعبي بمدينة صفاقس، جنوبي البلاد، إلى وضع دستور جديد يحفظ الاستقرار السياسي، مشددة على ضرورة فتح تحقيق في تجاوزات حركة النهضة.وقالت موسى التي تظهر استطلاعات الرأي تزايد حظوظها في الشارع، إن الإخوان أدوا إلى حالة من الإفلاس وتفاقم الأزمة في البلاد خلال تولي المسؤولية.وأوضحت موسي أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية في تونس هي التفاف القوى الوطنية في وجه ممارسة حركة النهضة التي تعمل لأجندات في الخارج.وأشارت زعيمة الدستوري الحر إلى أن بعض القوى التي تقدم نفسها بالحداثية كشفت عجزا وقصورا، لأنها لم تستطع التخلص من هيمنة زعيم النهضة، راشد الغنوشي، والسبب في ذلك أنها لا تحظى بامتداد شعبي.وفي سياق متصل، خرجت مظاهرة حاشدة في العاصمة التونسية، تعبيرا عن دعم الرئيس التونسي، قيس سعيد، فيما دعا الغاضبون إلى حل البرلمان وإسقاط حكومة هشام المشيشي.وانتقد المتظاهرون ما وصفوه بالعجز السياسي المريع عن إيجاد حل للأزمات الحادة التي تجتازها البلاد منذ سنوات طويلة، وجاءت هذه الاحتجاجات بالتزامن مع الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي.وكانت الأزمة السياسية قد تأججت بين رئيس الجمهورية، من جهة، ورئاسة الحكومة، من جهة ثانية، بعدما أجرى المشيشي تعديلا وزاريا لم يرض عنه قيس سعيد، وقوبل التعديل الوزاري برفض من قيس سعيد، لأن الأسماء التي جرى اختيارها تحوم حولها شبهات فساد، بحسب الرئاسة.