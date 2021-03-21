لاعب الملاكمة المتأهل لأولمبياد طوكيو: مثلي الأعلى محمد علي كلاي

حقق لاعب الملاكمة السكندري العديد من البطولات والميداليات الذهبية، وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب حصد المركز الأول في بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط، وتم تصنيفه الأول على إفريقيا والخامس عالميا، بالإضافة إلى حصوله على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في عامين متتالين، وتأهله إلى أولمبياد طوكيو.قال يسري رزق، لاعب الملاكمة بنادي الأولمبي السكندري، 27 سنة، بكالوريوس تربيه رياضيه: "أنا بمارس لعبة الملاكمة من 8 سنوات، والبيت كان دائما يشجعنى علي لعب الملاكمة، وقمت بالانتقال إلي أكثر من نادي مثل نادي النصر والشبان، ثم عدت إلى نادي الأولمبي السكندري وبدأت الانتظام في التدريبات والمشاركة في البطولات باسم النادي".وأضاف رزق، أن أول مشاركة في البطولات كانت باسم النادي وحصل علي مركز متقدم، كما حصل على الميدالية البرونز في بطوله إفريقيا المؤهلة إلى بطولة العالم في عام 2017، كما حاصل الميدالية الذهبة دوره العاب البحر المتوسط 2018 والتي تم تكريمنا من رئيس الجمهورية، والحصول علي الميدالية الذهبية في دوره الألعاب الافريقيه عام 2019، والحصول علي الميدالية الذهبية في بطوله قسطنطين الدوليه التي أقيمت في دولة روسيا عام 2019، بالإضافة إلي حصوله علي وسام الجمهوريه من الطبقه الاولي في عامي 2018 و2019 من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.وأكد اللاعب، أن الاتحاد الدولي للملاكمة قام بعمل تصنيف علي مستوي العالم في عام 2020 وحصل علي المصنف الأول أفريقيا والخامس عالميا، مشيرا إلي أنه يكرز جهوده في التدريبات بعد تأهله الي أولمبياد طوكيو ويركز في هدفه والحصول علي ميدالية أولمبية في وزن المفتوح +91 كيلو جرام، لرفع رأس مصر عاليا، وأنه يكثف التمرين من تمرينتين الي تلاته في اليوم متوسط كل تمرينه من ساعه ونص لساعتين من 5 أيام لـ 6 أيام في الأسبوع، مؤكدا أن اللاعب الراحل محمد علي كلاي، هو مثله الأعلي وهو مثل اعلي لكل الملاكمين لتفوقه في اللعبة وحصوله علي البطولات العالمية.كان الاتحاد المصرى للملاكمة، أعلن عن تأهل يسري رزق، لاعب منتخب مصر والنادي الاوليمبي السكندري، للمشاركة في دورة الألعاب الاوليمبية طوكيو ٢٠٢١، وذلك عن طريق التصنيف العالمي حيث يحتل الملاكم المصري التصنيف الخامس عالميا والأول إفريقيا.