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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

89 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

الأحد 21/مارس/2021 - 11:51 ص
مستوطنا يقتحمون المسجد
مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
مروة عنبر
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اقتحم 89 مستوطنا، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 39 مستوطنا، و50 طالبا تلموديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الشاب المقدسي محمود بركات، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية أن الشاب نقل للمستشفى للعلاج بعد إصابته بكدمات في يديه وساقيه وجروح في جسده.

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