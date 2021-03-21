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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بمساواة القطاع الخاص مع الحكومة في الحد الأدنى للأجور

الأحد 21/مارس/2021 - 11:28 ص
الدكتور هشام حسين
الدكتور هشام حسين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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دعا الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، بالحوار والنقاش مع ممثلي القطاع الخاص للعمل على المساواة بين العاملين لديهم في الحد الأدنى للأجور مع العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والجهاز الإداري للدولة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفعه لـ 2400 جنيه.

وأكد النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، على أن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية تؤكد أهمية المساواة بين جميع العاملين في البلد الواحد، مطالبا في الوقت ذاته بأن يكون هناك علاوات سنوية مثل التي يحصل عليها موظفي الدولة.

وقال هشام حسين: "المواطنون جميعا متساوون في الأعباء المتمثلة في أسعار السلع أو الخدمات التي يحصلون عليها، وبالتالي يجب أيضا مساواتهم في الحصول على الحد الأدنى للأجور".

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