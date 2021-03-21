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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق صيدليتين وعيادة أسنان بدون ترخيص في الدقهلية

الأحد 21/مارس/2021 - 11:24 ص
غلق صيدليتين
غلق صيدليتين
الدقهلية : عمرو الحوتى
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وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على غلق صيدليتين بمدينتى أجا والمنصورة، غلقا إداريًا لمدة شهر لمخالفتها للقانون وممارسة النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسؤول.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليتين.

كما وافق المحافظ على غلق عيادة أسنان بإحدى المنشآت الطبية الخاصة بمدينة المنصورة لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون الذى ينظم عمل منشآت العلاج الحر.

وفى ذات السياق، وافق المحافظ على إعادة ممارسة النشاط لصيدليتين أخرتين فى مدينتي بلقاس والمطرية، لتلافى ملاحظة الغلق الإدارى لهما والقيام بتعيين مدير مسئول.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقارير التى عرضها الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملات التفتيش والمتابعة لإدارتي الصيدلة والعلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية.

ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة بضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات وأيضا محلات بيع الأغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين مشدد على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.

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