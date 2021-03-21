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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة محتجين فى تايلاند بعد مظاهرة قرب قصر الملك

الأحد 21/مارس/2021 - 11:33 ص
محتجين في تايلاند
محتجين في تايلاند
وكالات
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قال مركز للطوارئ الطبية، اليوم الأحد، إن ما يزيد على 30 من المدنيين وأفراد الشرطة أصيبوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في تايلاند، بعد أن استخدمت قوات الأمن مدافع المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الليلة السابقة.

وكان المحتجون قد تجمعوا أمس السبت بالقرب من قصر الملك في بانكوك للمطالبة بالإفراج عن قادة الاحتجاجات وإصلاح النظام الملكي.

وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه قوات الشرطة وهي تضرب مواطنين وتدوس عليهم بالأقدام بينما يلوذ آخرون بالفرار.

وظهر أفراد في مقطع آخر وهم يحتمون من الغاز المسيل للدموع في أحد المطاعم.

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