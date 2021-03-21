ألمانيا تتجاوز «الحد الخطر» في معدل إصابات كورونا

تجاوز معدل إصابات كورونا الأسبوعي في ألمانيا حدا خطرا يمثل عاملا في تحديد الحكومة ما إذا كان يتعين إعادة فرض تدابير إغلاق أكثر صرامة.وقال معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف شخص من سكان ألمانيا بأكملها خلال الأسبوع الماضي ارتفع إلى 103.9 حالة.وغالبا ما يعني تجاوز الرقم 100 أن يتم إعادة تشديد قواعد مكافحة فيروس كورونا التي تم تخفيفها على المستوى المحلي.