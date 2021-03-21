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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تضامن مطروح: تقدم 11 سيدة لمسابقة الأم المثالية وتم التفاضل بين 8

الأحد 21/مارس/2021 - 11:22 ص
فتحي الجمل
فتحي الجمل
ياسمين شعيب
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قال فتحي الجمل، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، إنه تقدم لمسابقة الأم المثالية هذا العام 11 سيدة، وتم استبعاد 3 منهم لعدم مطابقتهم للشروط.

وأوضح وكيل وزارة التضامن بمطروح لـ"الدستور"، أنه تم التفاضل بين 8 سيدات وتم اختيار 3 أمهات طبيعية "أم أولى وثانية وثالثة" بالإضافة إلى أم من ذوي الاحتياجات وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أنه تم اختيار أم مثالية على مستوى محافظة مطروح، وأم مثالية على مستوى الجمهورية من ذوي الهمم لتكريمهم، وعقب عودتهم إلى مطروح سيتم تكريمهم مع الـ3 أمهات الأخريات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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