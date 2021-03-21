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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد مسار نقل المومياوات الملكية (صور)

الأحد 21/مارس/2021 - 11:22 ص
اللواء إبراهيم عبد
اللواء إبراهيم عبد الهادي
مصطفى عبدالله
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قام اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية صباح اليوم بالمرور على مسار نقل المومياوات.

وتابع نائب محافظ القاهرة آخر المستجدات في إنهاء الملاحظات الخاصة بالمسار ووجه بسرعة العمل عليها.

شارك نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية في جولته، رئيس حي غرب القاهرة والمسؤولين بالحي.

كان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة تكثف من أعمالها لتنفيذ خطة العمل التى تم وضعها لمراجعة جاهزية الشوارع منذ خروج الموكب من المتحف المصري بالتحرير وانطلاقه ليجوب شوارع القاهرة حتي الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مع رفع كفاءة الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير الموكب.

وشدد محافظ القاهرة على مراجعة أعمال رفع كفاءة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة أي تشوهات أو كتابات موجودة على الأسوار وإعادة طلاءها بلون موحد بما يتناسق مع روح ميدان التحرير ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة

ويبدأ خط سير المومياوات من ميدان التحرير مرورًا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات.

.
يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمو وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية في نفس اليوم وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.
نائب محافظ القاهرة يتفقد مسار نقل المومياوات الملكية (صور)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مسار نقل المومياوات الملكية (صور)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مسار نقل المومياوات الملكية (صور)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مسار نقل المومياوات الملكية (صور)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مسار نقل المومياوات الملكية (صور)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مسار نقل المومياوات الملكية (صور)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مسار نقل المومياوات الملكية (صور)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مسار نقل المومياوات الملكية (صور)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مسار نقل المومياوات الملكية (صور)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مسار نقل المومياوات الملكية (صور)

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