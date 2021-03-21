إزالة 36 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 5 مراكز بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب،مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز " كوم حماده - الدلنجات - دمنهور - حوش عيسى - بدر"، عن إزالة 36 حالة تعدي على مساحة 2818 م2 عبارة عن:- تنفيذ 31 قرار إزالة علي أملاك الري بمساحة 1868 م بنطاق الوحده المحلية لقريه النجيلة بكوم حماده.كما تم إزالة حالتى تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الوفائية بالدلنجات بمساحة 550 م عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية،وإزالة حالة تعدي بمساحة 250 م بنطاق الوحدة المحلية لقرية نديبة بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الابيض والأسمنت،و إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 90 م بنطاق قرية ابوالشقاف بحوش عيسى عبارة عن أسوار طولية بالطوب الأبيض،و إزالة حالة تعدي بالمهد على أرض زراعية بمساحة 60 م٢ بمركز بدر عبارة عن مباني مخالفة بدون ترخيص بالطوب الابيض الحجري