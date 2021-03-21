بث مباشر لاحتفالية تكريم الأم المثالية‎ بحضور الرئيس السيسي وقرينته





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021.





ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي عددًا من الأمهات المثالية في كافة محافظات مصر، ويمنحهن دروعا وأوسمة تقديرية.





وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت اسم الأم المثالية ، الأول على مستوى الجمهورية وفازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية.

يقدم لكم موقع "الدستور"، بثا مباشرا، من تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته للمرأة المصرية والأم المثالية، ‎بمركز المنارة.