الاتحاد الأوروبي يعقد قمته «أونلاين» بسبب كورونا

أعلن متحدث أوروبي، اليوم الأحد، أن قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الخميس والجمعة في بروكسل ستجرى عبر الفيديو.وأوضح باريند ليتس، المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدة على تويتر، أن شارل ميشال اتخذ هذا القرار "عقب تزايد الإصابات بفيروس كورونا في الدول الأعضاء".