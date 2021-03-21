بالأسماء.. إصابة 7 بحروق فى حريق منزلين بسوهاج

أصيب 7 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، في حريق منزلين، بعزبة بطيخ بمركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة دارالسلام، بنشوب الحريق، والذي نتج عنه إصابة كل من أحمد صالح محمد ٤٨ عامًا، سمية عبدالحميد حسن ٣١ عامًا، ناهد فتحي محمد ٤٠ عامًا، صالح أحمد صالح ١٦ عامًا، علي أحمد صالح ٨ أعوام، نرمين أحمد صالح ٥ أعوام، سلوى أحمد صالح ١١ عامًا، بحروق متفرقة بالجسم.تم نقل المصاب الأول لمستشفى أخميم المركزي، وباقي المصابين لمستشفى دار السلام المركزي.وأشارت التحريات إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي.حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.