سحر البلكونة





من جانب آخر؛ تعكس "البلكونات" شخصيات وأفكار الأشخاص المقيمين بالمنزل للمارة، ولم يعد دورها يقتصر فقط علي الاشياء التقليدية الذى تعودنا رؤيتها بل بتطور الوقت أصبح البعض يقوم بتوجيهها في أشياء عدة مثل تزيينها وتهيئتها للجلوس بوضع بعض الأثاث البسيط بها أو جعلها مليئة بالورود والزرع المبهج أو وضع بعض الرسومات علي حوائطها وفرشها بالسجاد وملئها بالديكور المبهج والبسيط، وقد يضع البعض بها الطيور الأليفة مثل الببغاء او الحمام.





ويعتبرها البعض مكانا للتأمل في ما يحدث فى الشوارع المحيطة والنظر اللي الناس والتدقيق في تفاصيلهم والبعض يأخذها كمكان للتفكير وتفريغ الأفكار والترويح عن النفس واخذ هدنة بسيطة بالنظر إلى السماء، كما يقوم الاغلب بتحويلها لمكان لنشر الملابس وهو الشيء التقليدي والسائد الذى نعرفه جميعا.





والبعض الآخر يعتبرها "خروجة صغيرة" داخل المنزل لاحتساء القهوة أو الشاي أو كما يسميها البعض "قعدة عصارى" وخاصة في وقت الحظر االمنزلى بسبب انتشار فيروس كورونا الذى ألزم الناس البقاء في منازلهم، فأصبح الكثيرون يبحثون عن طرق للقضاء علي الملل وتقضية وقت فراغهم أثناء الجلوس داخل المنزل بشكل ممتع ولطيف.

الكثير من الحكاوي تنتقل عبر البلكونات، فهي جزء لا يتجزأ من المنزل، منبع الذكريات والجلسات العائلية، وأيضا يستغلها البعض في وضع الكراكيب والأشياء القديمة.