سحر البلكونة
الأحد 21/مارس/2021 - 11:56 ص
تصوير: شروق السيدطباعة
الكثير من الحكاوي تنتقل عبر البلكونات، فهي جزء لا يتجزأ من المنزل، منبع الذكريات والجلسات العائلية، وأيضا يستغلها البعض في وضع الكراكيب والأشياء القديمة.
من جانب آخر؛ تعكس "البلكونات" شخصيات وأفكار الأشخاص المقيمين بالمنزل للمارة، ولم يعد دورها يقتصر فقط علي الاشياء التقليدية الذى تعودنا رؤيتها بل بتطور الوقت أصبح البعض يقوم بتوجيهها في أشياء عدة مثل تزيينها وتهيئتها للجلوس بوضع بعض الأثاث البسيط بها أو جعلها مليئة بالورود والزرع المبهج أو وضع بعض الرسومات علي حوائطها وفرشها بالسجاد وملئها بالديكور المبهج والبسيط، وقد يضع البعض بها الطيور الأليفة مثل الببغاء او الحمام.
ويعتبرها البعض مكانا للتأمل في ما يحدث فى الشوارع المحيطة والنظر اللي الناس والتدقيق في تفاصيلهم والبعض يأخذها كمكان للتفكير وتفريغ الأفكار والترويح عن النفس واخذ هدنة بسيطة بالنظر إلى السماء، كما يقوم الاغلب بتحويلها لمكان لنشر الملابس وهو الشيء التقليدي والسائد الذى نعرفه جميعا.
والبعض الآخر يعتبرها "خروجة صغيرة" داخل المنزل لاحتساء القهوة أو الشاي أو كما يسميها البعض "قعدة عصارى" وخاصة في وقت الحظر االمنزلى بسبب انتشار فيروس كورونا الذى ألزم الناس البقاء في منازلهم، فأصبح الكثيرون يبحثون عن طرق للقضاء علي الملل وتقضية وقت فراغهم أثناء الجلوس داخل المنزل بشكل ممتع ولطيف.
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة
سحر البلكونة