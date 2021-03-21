الصحة تكشف عن 3 خطوات للحفاظ على صحة المرأة

أعلنت وزارة الصحة عن 3 خطوات ستحافظ على الصحة العامة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه الخطوات تتمثل في:- الكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة.- المتابعة كل ٦ شهور أو سنة إذا كانت حالتك طبيعية ولا تحتاج لعلاج.- العلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية إذا كنتي في حاجة للعلاج.وناشدت الوزارة السيدات بالتوجه لأقرب وحدة صحية من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ مساءً للحصول على الخدمات.