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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الإعلامى محمد فودة يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

الأحد 21/مارس/2021 - 11:21 ص
فودة
فودة
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أعلن الإعلامي والكاتب محمد فودة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، بعد إجرائه مسحة جاءت نتيجتها "إيجابية".

وكتب "فودة" عبر "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل، ظهرت اليوم نتيجة المسحة إيجابية لتعلن إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف: "الحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه؛ فأنا راضٍ تمامًا بما قدره لى المولى عز وجل وبدأت منذ قليل بروتوكول العلاج".

واختتم الإعلامي محمد فوده قائلًا: "دعواتكم لى بالشفاء وبأن تمر هذه الأزمة الصحية بسلام".

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