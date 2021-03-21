الإعلامى محمد فودة يعلن إصابته بفيروس "كورونا"
الأحد 21/مارس/2021 - 11:21 ص
أعلن الإعلامي والكاتب محمد فودة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، بعد إجرائه مسحة جاءت نتيجتها "إيجابية".
وكتب "فودة" عبر "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل، ظهرت اليوم نتيجة المسحة إيجابية لتعلن إصابتي بفيروس كورونا".
وأضاف: "الحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه؛ فأنا راضٍ تمامًا بما قدره لى المولى عز وجل وبدأت منذ قليل بروتوكول العلاج".
واختتم الإعلامي محمد فوده قائلًا: "دعواتكم لى بالشفاء وبأن تمر هذه الأزمة الصحية بسلام".
وكتب "فودة" عبر "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل، ظهرت اليوم نتيجة المسحة إيجابية لتعلن إصابتي بفيروس كورونا".
وأضاف: "الحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه؛ فأنا راضٍ تمامًا بما قدره لى المولى عز وجل وبدأت منذ قليل بروتوكول العلاج".
واختتم الإعلامي محمد فوده قائلًا: "دعواتكم لى بالشفاء وبأن تمر هذه الأزمة الصحية بسلام".