الرئيس الأفغانى يجدد دعواته لـ «طالبان» بوقف العنف

طالب الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، حركة "طالبان" بوقف العنف الدائر، مشيرًا إلى أن الحركة ليست لديها شرعية لممارسة هذا العنف في البلاد.وقال غني في رسالته بمناسبة عيد النوروز (العام الفارسي الجديد) إن البلاد ستحقق السلام الذي يجب أن يكون قادرًا على وقف إراقة الدماء وتحقيق العدالة، وذلك حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية.كما أكد الرئيس غني أن بلاده قادرة على الوقوف على قدميها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنها تحتاج إلى الوحدة.ومن المقرر أن تستضيف إسطنبول مؤتمرا للسلام في أبريل المقبل في إطار محاولات تحقيق عملية السلام في أفغانستان.