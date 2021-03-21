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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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وصول السيسي وقرينته لحضور احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بمركز المنارة
الأحد 21/مارس/2021 - 11:11 ص
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، إلى مركز المنارة لحضور احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021.
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