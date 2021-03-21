محافظ سوهاج: نضع كل شهر خطة لمواجهة ظاهرة سلبية منتشرة

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المحافظة تضع كل شهر خطة لمواجهة أحد الظاهر السلبية بالمحافظة.وأضاف "الفقي" في تصريحات صحفية، أن هناك تعاون بين محافظ سوهاج وصندوق علاج الإدمان لبدء خطة لمكافحة تعاطي المخدرات بالمحافظة، لافتا إلى أن نسبة تعاطي المخدرات بمحافظة سوهاج تعتبر مرتفعة مقارنة بباقي المحافظات.وأشار محافظ سوهاج، إلى أنه سيتم تنفيذ خطة متكاملة لمكافحة تعاطى المخدرات بالمحافظة، وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.وأوضح، أنه سيتم تجهيز مركز علاج الإدمان بالمحافظة بالتعاون مع جامعة سوهاج بجانب تنفيذ أنشطة ثقافية وفنية مستمرة بالتعاون مع قصور الثقافة، متابعا أنه سيتم استهداف 1000 مدرسة على مدى عام ضمن "برنامج اختار حياتك" لإعداد كوادر طلابية وإكسابهم المهارات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات.