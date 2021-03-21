إزالة 50 حالة تعدٍ على نهر النيل بالقليوبية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة نيلية بنهر النيل بالقناطر الخيرية للإشراف على تنفيذ الموجه الـ 17 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، وذلك في إطار تعليمات وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وذلك حفاظا على حق الدولة، واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية لمجرى نهر النيل حيث تمت إزالة 50 حالة تعدٍ بمساحة 2688م2 بمدن بنها والقناطر الخيرية وطوخ وكفر شكر.وتفقد المحافظ جميع المخالفات الموجودة علي نهر النيل بنطاق مدينة القناطر الخيرية ووجه بحصرها للبدء في إزالتها، مؤكدًا أن الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، وتم التنسيق مع كافة المستويات الأمنية لتنفيذ الازالات تنفيذا للقانون وفرض هيبة الدولة.ووجه المحافظ رئيس المدينه بإزالة التعديات والإشغالات بشكل فوري وتحرير محاضر لأصحابها وموافاة المحافظة بتقرير يومي ببيان الحالات، وما تم من إجراءات حيالها.