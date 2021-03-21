اعتقال 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية مواطنين بينهم شقيقان من مناطق مختلفة بالضفة والقدس المحتلة.وذكرت وكالة انباء فلسطين "وفا" اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من القدس، بعد أن داهمت منزليهما في قرية الطور شرق القدس المحتلة.وفي جنين، اختطفت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مواطنين من مخيم جنين، أثناء تواجدهما قرب بلدة يعبد،كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان بينهم شقيقان من بلدة بيت فجار ببيت لحم، عقب مداهمة منازلهم.