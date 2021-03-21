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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بتعظيم الاستثمار الرياضي ومواكبة مجريات النشاط

الأحد 21/مارس/2021 - 11:09 ص
النائب أحمد دياب،
النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالب النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، بتعظيم الاستفادة من الاستثمار الرياضي، مؤكدا أنه صناعة لم تكتشف بعد وحجمه يتأثر بطبيعته التي تتميز بطول الأجل ومناخه يختلف عن القطاعات الأخرى، مشددا على ضرورة بحث الأمر بما يضمن تحقيق فلسفة قانون الرياضة على أرض الواقع، لافتا إلى أنه عقب قياس الأثر التشريعي للقانون اتضح أنه ما زال هناك الكثير من لم يتم تنفيذه بعد بالاستثمار الرياضي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار الرياضي يتطلب تشريعات تتواكب مع مجريات النشاط، وعدم الاعتماد على مصادر تمويل محددة، منها على سبيل المثال بيع التذاكر فقط، أو حقوق الرعاية، وحقوق البث التليفزيوني، وأن تواكب التشريعات العصر الحديث، وتقديم العديد من التسهيلات لتشجيع الرياضة، وبحث التوسع فى إعفاءات ضريبية للمنشآت الرياضية.

وأكد دياب أن الاستثمار الرياضي يحقق أهدافًا اقتصادية كبيرة، ما يتطلب ضرورة ووضع خريطة لتنفيذ الاستثمار الرياضي، على أن يتم اتباع الأساليب العلمية واستقدام أهل الخبرة في المجال، واستخدام الأساليب العلمية خاصة أن مصر تمتلك أهل الخبرة والإداريين الأكفاء ليس فقط في مجال الإدارة الرياضية وإنما في جميع المجالات، بالإضافة لتطوير المناطق المحيطة بالصالات المشاركة فى هذه البطولات الدولية.

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