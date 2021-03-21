إذا كنت من مواليد برج الحصان الصيني.. هذه أبرز صفاتك

الأبراج الصينية وعلم التنجيم



يعتبر الصينيون من الأشخاص البارعين في الفلك وفن التنجيم بحسب خبيرة الفلك ندى عادل، التي توضح برجك وخصائصه.وتعد الأبراج الصينية مختلفة تماما عن الأبراج لدينا، حيث أن كل برج يمثله حيوان وتميزه خصائص وسمات شخصية تنطبق على الشخص الذي ولد في هذه السنة، وهناك 12 برجا صينيا عكس الأبراج الغربية، فعلم التنجيم الصيني يتعامل مع علوم التكهن أو العناصر الخمسة (الأرض والنار والماء والمعادن والخشب).علم التنجيم الصيني مبني حول دورات القمر والعام الذي ولدت فيه، والعنصر الصيني الخاص بك، (يانغ) الطاقة الذكرية، أو(يين) الطاقة المؤنثة للسنة التي ولدت فيها.برج الحصان-1930 -1942 -1954-1966 -1978 -1990-2002- -2014.البرج الصيني: الحصانالعنصر: الناريتوافق مع: الكلب والنمرالخصائص: متكيف ومخلص، شجاع، طموح، ذكي، مغامر وقوي.