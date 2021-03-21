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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

إذا كنت من مواليد برج الحصان الصيني.. هذه أبرز صفاتك

الأحد 21/مارس/2021 - 12:24 م
برج الحصان الصيني
برج الحصان الصيني
هويدا سعيد
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يعتبر الصينيون من الأشخاص البارعين في الفلك وفن التنجيم بحسب خبيرة الفلك ندى عادل، التي توضح برجك وخصائصه.

وتعد الأبراج الصينية مختلفة تماما عن الأبراج لدينا، حيث أن كل برج يمثله حيوان وتميزه خصائص وسمات شخصية تنطبق على الشخص الذي ولد في هذه السنة، وهناك 12 برجا صينيا عكس الأبراج الغربية، فعلم التنجيم الصيني يتعامل مع علوم التكهن أو العناصر الخمسة (الأرض والنار والماء والمعادن والخشب).

الأبراج الصينية وعلم التنجيم

علم التنجيم الصيني مبني حول دورات القمر والعام الذي ولدت فيه، والعنصر الصيني الخاص بك، (يانغ) الطاقة الذكرية، أو(يين) الطاقة المؤنثة للسنة التي ولدت فيها.

اعرف برجك الصيني وخصائص شخصيتك إذا كنت من مواليد هذه السنة:

برج الحصان-1930 -1942 -1954-1966 -1978 -1990-2002- -2014.

البرج الصيني: الحصان

العنصر: النار

يتوافق مع: الكلب والنمر

الخصائص: متكيف ومخلص، شجاع، طموح، ذكي، مغامر وقوي.

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