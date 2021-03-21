الأمم المتحدة: التجارة الإلكترونية تلعب دورا في تعافي الاقتصاد الإفريقي

أظهر تقرير جديد أعدته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة حول إثر فيروس "كورونا" على التجارة الإلكترونية في إفريقيا، أن هذه الجائحة رغم تأثيراتها السلبية على قطاعي الصحة والاقتصاد، إلا أنها فتحت آفاقا جديدة للاقتصاد الرقمي في القارة السمراء.وأوضح معدو التقرير - خلال جلسة أقيمت على هامش الاجتماع الـ 53 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، الذي يبدأ أعماله غدا الاثنين في أديس آبابا عبر الفيديو "كونفرانس" ولمدة يومين - أن تحقيق النمو في هذا القطاع تم من خلال تحسين نسب الحصول على خدمات الإنترنت وتقليل التكلفة والتوسع في استخدام الهواتف المحمولة.وقال جاي فوتي أحد معدي التقرير، إن إفريقيا سجلت بحلول عام 2019 نموا غير مسبوق في الرقمنة، حيث وصل عدد السكان المتصلين بالإنترنت الى 290 مليونا، وأصبح 30% من البالغين في جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر وكينيا مالكين لهواتف محمولة.وتوقع معدو التقرير أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في إفريقيا إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، بالنظر إلى العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسكانية، حيث أن 50% من سكان إفريقيا تحت سن الـ 35 ولديهم 500 مليون حساب مالي إلكتروني.ولفت التقرير إلى أن الدول الإفريقية لا يزال أمامها الكثير الذي يتعين عمله من أجل تحقيق تغيير سريع في البيئة الرقمية.