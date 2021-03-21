برلماني يطالب بتغليظ عقوبة التعدىي على نهر النيل لترشيد استهلاك المياه

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن ترشيد استهلاك المياه من الملفات المهمة التي يجب أن تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، وضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها، وتغليظ عقوبة التعدي على نهر النيل، مؤكدا أن قانون الموارد المائية والري الجديد يهدف لتحقيق رؤية مصر المائية 2030.وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وعدم التعدي على مجرى النهر والمجارى والقنوات المائية، من خلال حملات مكثفة في مختلف وسائل الإعلام، في الوقت الذي يجب أن يتم تغليظ عقوبة التعدي لمنع هذه الممارسات الخاطئة التي تنعكس على المجتمع ويكون لها دور في إهدار المياه، في الوقت الذي تعد فيه كل قطرة مياه ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.وأضاف، أن هناك عدد من المحاور التي يمكن الاعتماد عليها في ترشيد الاستهلاك، منها على سبيل المثال التوسع في الزراعات غير الشرهة لاستهلاك المياه، والتحول للري بالطرق الحديثة، كما أن تبطين الترع والقنوات المائية يساهم في ذلك أيضا، إلى جانب استنباط سلالات جديدة من البذور تعطي ضعف الإنتاجية وتستهلك كميات أقل من المياه، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف واستخدامها فى ري الحدائق.