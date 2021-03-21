أمين سر «صناعة النواب»: تطوير التعليم الفني ينهض بقطاع الصناعة

تقدم النائب شحاتة أبوزيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الجهود التي اتخذتها الوزارة بشأن تطوير منظومة التعليم الفني، وتغيير وجهة النظر السلبية للتعليم الفني، ودوره في دعم الصناعة المحلية وتعزيز المنتج الوطني في إطار الجهود المبذولة في هذا الصدد وفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.وأوضح أبوزيد، أن التعليم الفني قاطرة التنمية الحقيقية، وعلى الرغم من وجود منظومة جديدة لتطوير التعليم إلا أن التعليم الفني لم يتم اتخاذ خطوات جادة وفعالة في هذا الملف، على الرغم من كونه من الملفات المهمة التي قد تكون سببا في توفير عمالة فنية مدربة، ما يساهم في تحقيق نهضة في قطاع الصناعة وفي نفس الوقت توفير المزيد من فرص العمل، والاستفادة من الخريجين.وشدد أمين سر اللجنة، على ضرورة تتبع تنفيذ خطة الوزارة بشأن تطوير منظومة التعليم الفني على أرض الواقع، لافتا إلى أن توقيع بروتوكولات تعاون بين بعض المصانع والوزارة بشأن تدريب الطلاب وتهيئتهم لدمجهم في سوق العمل حال تخرجهم، وحتى يكونوا نواة لصناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة وفتح المزيد من الأسواق الخارجية.