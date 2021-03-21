سفير روسيا بأمريكا: يجب مراجعة العلاقات بين موسكو وواشنطن

دعا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إلى ضرورة مراجعة العلاقات الروسية الأمريكية الحالية، مشيرًا إلى أنه يخطط لإجراء لقاءات مختلفة في هيئات مختلفة في موسكو بهذا الشأن.وقال أنطونوف في تصريحات اليوم الأحد، "هناك الكثير من العمل، ويجب مراجعة حال العلاقات الروسية الأمريكية"، مؤكدًا أن بلاده شددت غير مرة على اهتمامها بتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة بنفس قدر اهتمام الأمريكيين.وأضاف أنه يخطط لإجراء لقاءات متنوعة وعديدة في هيئات مختلفة في موسكو بهذا الصدد.كانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أنها استدعت السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن، مشيرة إلى أن روسيا مهتمة بالحيلولة دون مزيد من تدهور العلاقات مع واشنطن.يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في مقابلة بثتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية:" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، واصفا إياه بـ"القاتل".