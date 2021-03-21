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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة 187 لاجئا سوريا من لبنان خلال 24 ساعة

الأحد 21/مارس/2021 - 11:06 ص
عودة لاجئا سوريا
عودة لاجئا سوريا من لبنان
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ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 187 لاجئا سوريا (منهم 75 امرأة و95 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وأضاف المركز، في بيان اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، كما لم يتم تسجيل عودة أي نازحين أيضا إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.9 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 12 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

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