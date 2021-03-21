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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7757 إصابة جديدة بكورونا فى الفلبين

الأحد 21/مارس/2021 - 11:15 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسجيل 7 آلاف و757 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 663 ألفًا و794 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) المحلية، أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 39 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 12 ألفًا و968 وفاة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد ارتفع إلى 577 ألفا و754 حالة، فور تسجيل 15 ألفا و288 حالة شفاء جديدة في آخر 24 ساعة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 73 ألفا و72 حالة بما يمثل 11.0% من إجمالي عدد المصابين.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الغذاء والدواء في الفلبين موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك- في الروسي الصنع المضاد لفيروس كورونا، والذي أظهر معدل فعالية بنسبة 91%، ليصبح رابع لقاح تقر الفلبين استخدامه لحالات الطوارئ.

وأعلنت السلطات الفلبينية قبل يومين تعليق دخول الأجانب وبعض المواطنين من الخارج إلى أراضيها مؤقتًا، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا التصاعد المتجدد في حالات الإصابة بكوفيد- 19.

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