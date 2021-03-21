رئيس الكنيسة الإنجيلية يُحذر من «خداع المظاهر» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة الإنجيلية في مصر، حلقة جديدة من حملة «الرسالة الأسبوعية لرئيس الطائفة الإنجيلية في مصر» للدكتور القس أندريه زكي، وجاءت الحلقة الأحدث تحت شعار «خداع المظاهر».وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في الحلقة الثانية عشر:«الاهتمام بالمظهر شئ إيجابي ومهم لكنه يكون خطرًا عندما يتسلط على الإنسان ويدفعه للكذب».