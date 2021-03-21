التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بالتصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكي بمحور صلاح سالم، واستعلمت عن الحالة الصحية لآخر أصيب في نفس الحادث وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمحور صلاح سالم مما أسفر عن سقوط ضحايا، وتسبب في ظهور كثافات مرورية أمام قائدي السيارات، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال 3 أشخاص سيارة ملاكي بمحور صلاح سالم اختلت عجلة القيادة من قائد السيارة مما أدى إلى انقلابها، وأسفرت عن مصرع شخصين وإصابة آخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.