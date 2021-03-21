رئيس مدغشقر: مشروب الأعشاب أفضل من لقاح كورونا.. لن أحصل عليه

أكد أندريه راجولينا، رئيس مدغشقر، أنه يفضل العلاج بالأعشاب لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.وقال راجولينا، في خطاب بثه التلفزيون: "أنا شخصيا لم أحصل على لقاح بعد ولا أنوي الحصول عليه، ولا يوجد عجلة في تطعيم سكان البلاد".وتابع: "مشروب كوفيد العضوي المعروف باختصار باسم (سي في أو)، الشاي العشبي (المعجزة) المصنوع من الشيح ويتم إنتاجه الآن أيضا بشكل كبسولات، سيحميني ويحمي عائلتي".ومع ذلك، أكد أنه لا يعارض بشكل مطلق التطعيم، وقال: "أنا ودولة مدغشقر لسنا ضد اللقاح"، موضحا أن بلاده في "مرحلة مراقبة للقاح لكن هناك الكثير من الآثار الجانبية" في الوقت الحالي، على حد قوله من دون أن يذكر أيا منها.وانتقدت منظمة العفو الدولية هذه التصريحات معتبرة أنها انتهاك لحقوق شعب مدغشقر في الاستفادة من أفضل رعاية ممكنة.وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إنه في وقت يسعى معظم الدول إلى تأمين لقاحات "صادقت عليها منظمة الصحة العالمية"، تطلق حكومة مدغشقر "توصية بعلاج عشبي تصفه بأنه علاج معجزة".وأكدت المنظمة أنه "لا يوجد أي دليل يثبت" أن هذا العلاج "فعال في الوقاية من عدوى كوفيد-19"، معتبرة أن عدم وجود آفاق للحصول على لقاحات يغرق العديد من سكان مدغشقر في "حالة يأس" وإن كان قليلون فقط يعبرون عن ذلك "بسبب أجواء الخوف التي سادت العام الماضي واتسمت بتعزيز قمع الأصوات المنتقدة".