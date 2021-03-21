غيوم كثيفة تغطى سماء الوادى الجديد.. وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، غيوم كثيفة غطت سماء المحافظة، وسط نشاط ملحوظ للرياح على معظم مراكز المحافظة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف، مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ وتوافر كافة الاستعدادات اللازمة، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.كما رفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ.كما شهدت منطقة شرق العوينات رياح على مدار يومين نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق المكشوفة والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة أدت إلي إنخفاض الرؤية على الطرق السريعة والرئيسية